Inondations au Brésil : Diego Costa a sauvé des vies en jet-ski

Touché par des pluies torrentielles ces derniers jours, l’Etat du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, voit encore son bilan humain s’alourdir. À date, plus de 37 morts et 74 disparus sont à recenser. Mais la solidarité est totale. Ce samedi, la presse brésilienne révèle que l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, Diego Costa, a pris son courage à deux mains. L’attaquant de Grêmio, club de la région dévastée, a chargé son jeep d’un jet ski pour tenter de venir en aide à plusieurs centaines de sinistrés.

La suite après cette publicité

Des vidéos mettant en scène le Brésilien avec quatre amis ont ainsi affleuré sur les réseaux sociaux ces dernières heures. «Mon quartier d’Eldorado est sous l’eau. Il était midi et Diego Costa est arrivé et a demandé de quoi nous avions besoin. Les gens disaient qu’il fallait faire sortir les familles de la maison. Il n’a pas fallu une demi-heure avant qu’il envoie ses hommes avec quatre jet-skis pour récupérer les familles sous l’eau», a déclaré un habitant, comme le rapporte Globo Esporte.