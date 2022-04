Dimitri Payet se remémore son but face au PAOK Salonique

La suite après cette publicité

Alors qu'il retrouvera la Ligue Europa Conférence ce jeudi face au Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller, Dimitri Payet, qui réalise une saison de haut niveau, avait inscrit un superbe but d'une demi-volée à l'entrée de la surface face au PAOK Salonique au tour précédent. Dans un entretien pour l'UEFA, il révélait ne pas s'être spécialement entrainé à frapper dans cette position, et savourait la probable postérité de ce but.

«Honnêtement, dans cette position-là à cette distance, pas tant que ça. C'est plus un geste de demi-volée qu'on tente à l'entraînement ou sur du travail de finition mais je pense que ce soir-là, j'étais au bon endroit au bon moment et je l'ai prise comme il fallait. Après, il y a de la réussite aussi parce que je pense que je peux la retenter un paquet de fois et elle ne sera jamais aussi bien mise donc je savoure car c'est un but qui restera et c'est un but qui va compter surtout.»