Bleus : Jérôme Rothen demande le départ de Didier Deschamps

Malgré le contexte compliqué, l’équipe de France a été accrochée contre Israël, au Stade de France, jeudi soir (0-0). Un résultat et un contenu décevant, dans la lignée des premiers résultats de cette campagne de Ligue des Nations, où les audiences et les affluences dans les stades sont en baisse. De quoi énerver sérieusement certains consultants, dont Jérôme Rothen, qui assure que Didier Deschamps a perdu la main et qu’il était grand temps de le remplacer.

«Quand on voit l’attitude du sélectionneur, avant, pendant le match, au niveau de la communication, il ne dégage rien (…) Là où tu peux blâmer les joueurs, c’est sur le niveau technique. Quel que soit le sélectionneur, sauf Didier Deschamps, il aurait fait mieux. Que tu mettes Bruno Genesio, Thierry Henry ou Zinedine Zidane, on a la garantie que ce sera mieux. Les gens découvriront une politique différente. Il faut absolument que ça change. Comment le président Diallo ne peut-il pas se rendre compte que l’équipe emmerde tout le monde», a-t-il lâché sur RMC.