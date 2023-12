L’OM lance un avertissement à ses supporters avant l’Olympico !

Devant se dérouler il y a un petit peu plus d’un mois, l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’a pas eu lieu au Stade Orange-Vélodrome le dimanche 29 octobre. La faute à des débordements autour de l’enceinte phocéenne avant la rencontre. Le bus de l’Olympique Lyonnais avait été l’objet d’attaques et le coach rhodanien Fabio Grosso avait été touché au visage. Des images terribles qui doivent désormais laisser place à une belle fête du football. C’est en tout cas le message tenu du côté de l’Olympique de Marseille ce mardi en conférence de presse.

Le coach des Olympiens, Gennaro Gattuso a d’ailleurs lancé un message à ses propres supporters : «j’aimerais leur dire que le match de demain doit être une fête. On a vu ce que c’était de jouer contre Rennes sans nos ultras, on ne veut pas que ça se reproduise. On ne veut pas de bordel. Ça doit être une fête et ils le savent. Je suis sûr que ça se passera bien.» Un discours partagé par son joueur Amine Harit : «ce sont des choses regrettables. On sait que les vrais supporteurs de l’OM ne véhiculent pas cette image. Ce qui a pu se passer donne une mauvaise image du club. J’espère que tout se passera pour le mieux demain et que ce sera un jour de fête pour les supporters et pour nous.»

«C’est une défaite pour le football et le sport»

Alors que le match se déroulera bien avec les supporters marseillais, il n’y aura en revanche pas les supporters lyonnais qui ont été interdits de déplacement. Pour Amine Harit, le football doit se faire avec des supporters dans les tribunes et l’international marocain espère que ceux de l’Olympique de Marseille seront irréprochables afin de ne pas risquer des sanctions : «pour nous, c’est vital d’avoir nos supporters à domicile et à l’extérieur. Si ça continue comme ça, des choses vont être mises en place et ce ne sera pas cool pour les joueurs et les supporters. On a beaucoup à perdre. Chacun doit avoir une prise de conscience par rapport aux conséquences de ses actes.»

Alors que ce samedi, un homme de 31 ans est mort en marge du match entre Nantes et Nice, Gennaro Gattuso a été interrogé sur les violences qui se faisaient plus nombreuses pour lui en Ligue 1. Des comportements qui sont intolérables pour lui et qui se retrouvent en contradiction totale de ce que symbolise le football : «c’est une défaite pour le football et le sport. Je l’ai vécu, il y a eu des morts dans un match que j’ai joué. Un match de foot ça doit être comme le cinéma ou le théâtre. Une famille, un enfant doit être là sans violence, ça ne doit pas être une zone de guerre. C’est arrivé en Italie auparavant, il faut que les autorités prennent leur précaution. mais c’est triste. Que des familles ou des enfants puissent voir ces matches, ça n’a pas de prix.» Un mois après les débordements de l’Olympico, l’heure est à l’apaisement du côté de Marseille. Place désormais à la fête.