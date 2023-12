Nantes : le supporter de la Brigade Loire poignardé avant Nice est décédé

Le FC Nantes est en deuil ce dimanche matin. Les pensionnaires de la Beaujoire étaient, encore il y a quelques heures, dans l’euphorie d’avoir infligé à l’OGC Nice la première défaite de sa saison pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Néanmoins, la Brigade Loire avait déjà montré beaucoup plus de mesure avant la rencontre. La raison ? Un membre du groupe d’ultras a été poignardé aux abords du stade par un chauffeur VTC, comme l’avait d’ailleurs annoncé le club. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, les Canaris ont appris la mauvaise nouvelle par le biais du procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudel, une information ensuite relayée par Presse Océan : le supporter de 31 ans agressé a succombé à ses blessures à 0h25.

Le média régional nous informe également qu’un suspect, âgé de 35 ans, a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre de l’enquête ouverte pour meurtre, et non plus pour homicide involontaire. La Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castra a d’ailleurs adressé ses condoléances à l’entourage de la victime sur les réseaux sociaux : «grande douleur ce soir à Nantes, après la mort d’un supporter des Canaris, tué alors qu’il se rendait au match. Toutes mes pensées pour sa famille, ses proches, ses camarades en tribunes. L’enquête ouverte par le procureur de la République doit désormais préciser les circonstances exactes des faits.»