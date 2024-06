Ligue 1 : les dates du mercato estival 2024

Alors que la saison 2023/2024 s’est achevée, la suivante va vite arriver. Dans cette perspective, la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d’annoncer les dates du prochain mercato estival et hivernal. Et par rapport à d’habitude, il se terminera un peu plus tôt. L’ouverture officielle du mercato d’été pour les clubs français aura lieu le lundi 10 juin et sa clôture se tiendra le vendredi 30 août à 23h.

Habituellement ouvert jusqu’à minuit et se déroulant plus souvent le 31 août ou le 1er septembre, le marché des transferts se fermera un peu plus tôt. Pour ce qui est du mercato hivernal, celui-ci sera un peu plus long en revanche. Il débutera le mercredi 1er janvier pour une clôture le lundi 3 février à 23h.