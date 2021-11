Sport Cover prend la tête du classement des agences de joueur en France

Créée en 2006, l'agence Sport Cover ne cesse de grandir et pointe désormais en tête du classement des agents en France, comme révélé par le site spécialisé Transfermarkt. S'appuyant sur une analyse de ses datas, le site web - connu pour référencer les données liées aux différents acteurs du football - a ainsi couronné Sport Cover comme l'entité sportive la plus attractive et lucrative de l'Hexagone. Avec une valeur marchande estimée à plus de 170 millions d’euros, la société dirigée par Meïssa N’diaye devance ainsi Classico Sports Management (162 millions d’euros) et Excellence Sport Nation (29 millions d’euros).

À l'heure où de nombreux agents étrangers cherchent à s'implanter sur le marché français, considéré comme le plus grand exportateur de talents, Sport Cover conserve donc un portefeuille de talents très large. Parmi les trente joueurs représentés par cette agence, on retrouve notamment l'attaquant monégasque Wissam Ben Yedder, Geoffrey Kondogbia, champion en titre avec l’Atlético de Madrid, le Diable Rouge Michy Batshuayi, le néo international tricolore du RB Leipzig Nordi Mukiele ou encore Timothée Pembélé, prêté aux Girondins de Bordeaux par le PSG. A noter également la présence de Patrick Vieira, l'entraîneur de Crystal Palace qui réalise des performances plus qu'intéressantes en Premier League depuis son arrivée.