Man City : Pep Guardiola annonce 10 semaines d’absence pour Aké

Mardi, Nathan Aké a annoncé que sa saison était d’ores et déjà terminée. «Cette saison a été très frustrante pour moi, mais j’ai maintenant subi une opération réussie sur une fracture du pied qui me dérangeait depuis des mois et j’envisage l’avenir avec optimisme. Le programme maintenant, c’est récupération et repos, à bientôt Cityzens et merci pour votre soutien», a déclaré le défenseur néerlandais sur Instagram.

La suite après cette publicité

Un nouveau coup dur pour Manchester City. De passage en conférence de presse, Pep Guardiola a donné des nouvelles de son joueur. «Il sera absent 10-11 semaines, ils m’ont dit… Quand tu te fais opérer, c’est parce qu’il s’est passé quelque chose de mal. C’est important que ça soit fait. Il a eu du mal.» Guardiola, dont l’effectif n’a pas été épargné par les blessures cette saison, va devoir faire sans lui.