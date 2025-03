Manchester City : fin de saison pour Nathan Aké

Déjà absent à trois reprises cette saison pour des problèmes musculaires, la dernière fois pendant un mois en janvier; Nathan Aké a été opéré d’une fracture du pied subie en huitième de finale de FA Cup contre Plymouth ce samedi. Une opération qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison, et qui l’empêchera donc de prendre part à la course à la Ligue des Champions dans laquelle est lancé Manchester City.

«Cette saison a été très frustrante pour moi, mais j’ai maintenant subi une opération réussie sur une fracture du pied qui me dérangeait depuis des mois et j’envisage l’avenir avec optimisme. Le programme maintenant, c’est récupération et repos, à bientôt Cityzens et merci pour votre soutien», a déclaré sur Instagram le défenseur international néerlandais. Dans cette saison tronquée par les blessures, Aké aura disputé seulement dix rencontres de Premier League et quatre de Ligue des Champions.