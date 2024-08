On débriefe le match de Kylian Mbappé en direct !

Un but en Supercoupe d’Europe pour ses grands débuts, un match plus compliqué à Majorque, et voilà Kylian Mbappé qui était particulièrement attendu ce dimanche pour sa première au Santiago Bernabeu. Applaudi par les fans merengues, l’attaquant français avait à coeur de marquer les esprits devant ses supporters. Alors, l’a-t-il fait ?

Rejoignez-nous sur notre chaîne Youtube pour débriefer, en direct, la prestation de Kylian Mbappé, et plus généralement du Real Madrid. Analyse tactique, retour sur les occasions, débat sur son positionnement, vous pourrez donner votre avis dans le chat, en compagnie de nos deux journalistes, Alexandre Chaillol et Aurélien Léger-Moëc.

