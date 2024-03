Kylian Mbappé commence à gonfler les supporters du PSG…

Hier soir, les supporters parisiens ont eu le droit à deux spectacles pour le prix d’un. Venus à Louis-II pour la rencontre de leur club face à Monaco (0-0), ils ont finalement pu assister à la sortie de Kylian Mbappé, non pas à cause d’une quelconque blessure, mais bien sur décision de Luis Enrique. En seconde période, l’attaquant français s’est alors installé dans les tribunes du stade en civil, aux côtés de sa mère, mais sans diffuser le moindre signe d’agacement en témoigne ses sourires répétés et son selfie accordé à une supportrice. Une attitude surprenante tout de même, alors que les joueurs ont l’habitude de gagner le banc des remplaçants. Mais l’agacement, c’est plutôt chez les supporters du club qu’il commence à se manifester.

Dans l’After Foot sur RMC, plusieurs fidèles parisiens ont réprimandé chacun leur tour le comportement de Kylian Mbappé, alors que son départ du club se rapproche à petit pas. «Je ne comprends rien à ce que fait Luis Enrique, à ses mises en place, ses rotations… mais je suis aussi gonflé par l’attitude de Mbappé. Il fait tout le temps de la com’. Sortir comme ça, faire des selfies, saluer les gens comme une rockstar… Mais qui fait ça ? Qui monte en plein milieu d’un match en tribune présidentielle ? Où est le respect pour ses coéquipiers ? Et en plus il sourit. Il sait très bien ce qu’il fait. On est fatigués de tout ce cirque, tout ce cinéma», a confié Bakary. Un comportement jugé irrespectueux pour beaucoup, et que Farid a lui aussi condamné : «C’est le meilleur joueur du monde, mais on ne peut plus l’excuser. Ses selfies, le voir monter en tribunes… Son attitude commence à fatiguer tout le monde.» Et le PSG a encore, a minima, 12 matches à disputer cette saison. Ca s’annonce folklorique.