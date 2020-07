Everton : Leighton Baines prend sa retraite

Battu par Bournemouth ce dimanche lors de la dernière journée de Premier League (1-3), Everton a fini cette saison à la douzième place du classement. Et en 2020-2021, les Toffees devront faire sans Leighton Baines, leur latéral gauche. Le joueur aujourd'hui âgé de 35 ans a en effet annoncé qu'il prenait sa retraite.

Arrivé en 2017 à Everton, le numéro 3, qui était en fin de contrat cet été, a disputé 420 rencontres toutes compétitions confondues et n'a encaissé aucun carton rouge. Auparavant, l'international anglais (30 sélections, 1 but) avait évolué à Wigan, son club formateur.

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.



Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB