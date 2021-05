Premier League : Southampton retrouve la victoire contre Crystal Palace

Après la défaite de Manchester United à Old Trafford contre Leicester (1-2), officialisant ainsi le sacre de Manchester City, un peu plus tôt ce mardi, Southampton s'est imposé contre Crystal Palace (3-1) au St Mary's Stadium, dans un match en retard comptant pour la 32ème journée de Premier League entre deux clubs n'ayant plus rien à jouer cette saison. De retour de blessure, le meilleur buteur des Saints, Danny Ings, a ouvert le score (19e) avant que Christian Benteke ne remette les deux formations à égalité (1-1).

Puis Luka Milivojevic a vu son penalty, obtenu Wilfried Zaha sur une faute de Nathan Redmond, stoppé par Fraser Forster juste avant la pause alors que le score était de 1-1 (42e). Un raté qui sonne comme un regret puisque Che Adams a fait le break après la pause (48e) avant que Danny Ings n'inscrive un doublé pour sceller le sort de cette partie (75e). Grâce à ce 11ème succès de la saison, Southampton (14ème, 40 points), qui n'avait plus gagné depuis cinq rencontres en Premier League, gagné trois place au classement. Crystal Palace (13ème, 41 points) ne confirme pas sa victoire sur la pelouse de Sheffield United et voit son adversaire du jour revenir à une longueur.

