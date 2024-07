Real : le groupe retenu pour la tournée américaine, sans Kylian Mbappé

Le Real Madrid a dévoilé, ce dimanche, le groupe retenu pour la tournée de pré-saison aux États-Unis. Vingt-six joueurs ont été retenus par Carlo Ancelotti, dont Endrick qui a été présenté ce samedi. Cinq joueurs parmi eux, dont Eder Militão, Vinícius Júnior et Rodrygo, rejoindront l’équipe dans les prochains jours.

À noter les absences de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, encore en vacances après leur long parcours à l’Euro. Le Real doit prendre l’avion, demain, direction les États-Unis. Trois rencontres amicales sont au programme de cette tournée estival : face à l’AC Milan, à Chicago (le 1ᵉʳ août), un Clasico contre le FC Barcelone, dans le New Jersey (le 4 août) et une dernière rencontre face à Chelsea, à Charlotte (le 7 août).