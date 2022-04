PSG-OM : la réaction à chaud de Boubacar Kamara

Au terme d'un triste Classique, les Marseillais se sont inclinés face au PSG (1-2). Face à des Parisiens dominateurs, l'OM n'a jamais su vraiment mettre en place son jeu pour pouvoir obtenir mieux en termes de résultat. Au micro de Prime Video, Boubacar Kamara a semblé frustré du résultat, mais reste focalisé sur l'objectif du club : la deuxième place.

«C'est de la déception. On était venu avec des intentions. Je pense qu'on a fait un bon match. En face, il y a des grands joueurs, ça se joue sur des détails. Il ne faut pas oublier notre objectif et se reposer pour mercredi. Minimaliste ? Je ne sais pas. On savait que le PSG n'aimait pas courir après le ballon. On a essayé, mais voilà.»