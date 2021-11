Le PSG n'encaisse pas les départs en sélection de Lionel Messi et Leandro Paredes

Le Paris Saint-Germain n'a pas digéré les convocations de Leandro Paredes et Lionel Messi en sélection argentine. Les deux joueurs qui accusent des pépins physiques ont pourtant rejoint leur sélection dans le cadre de la trêve internationale. Et pourtant le premier cité vient à peine de reprendre la course suite à une blessure aux quadriceps de la cuisse gauche. De son côté, Messi souffre des ischio-jambiers et de douleurs au genou. Insuffisant cependant aux yeux du sélectionneur Lionel Scaloni pour ne pas convoquer les deux joueurs. Les intéressés sont donc allés faire constater leurs blessures et poursuivre leurs soins après treize heures d'avion.

La suite après cette publicité

Au pied du mur, le PSG ne pouvait empêcher le départ de ses deux Argentins selon les règlements FIFA. Et pourtant, Le Parisien révèle que le club parisien a bien tenté de saisir la FIFA, en vain. Car l'objectif du staff technique argentin demeure limpide : récupérer au moins un des deux joueurs pour le choc face au Brésil mercredi 17 novembre comptant pour les éliminatoires au Mondial 2022 (0h30). Il parait trop prématuré de voir Messi et Paredes sur le pré pour la rencontre face à l'Uruguay samedi 13 novembre. À Paris, cette situation rocambolesque suscite un vif émoi au sein de la direction parisienne.

Le PSG veut que la FIFA intervienne

Le directeur sportif parisien Leonardo peste face à cet épisode qu'il juge scandaleux. Dans le meilleur des cas, le PSG aurait clairement souhaité que ses deux joueurs achèvent leur convalescence dans la capitale française. Un ultime imbroglio dont se serait bien passé les hautes sphères franciliennes. « Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n’est pas logique, et ce type de situations mérite qu’on définisse un véritable règlement avec la Fifa, » confie ainsi Leonardo dans des propos rapportés par Le Parisien.

Outre Paredes, le cas Lionel Messi cristallise également l'attention des pensionnaires du Parc des Princes. Car la Pulga est allée consulter en milieu de semaine à Madrid pour son genou opéré en 2015. Un nouveau couac contrecarrerait une nouvelle fois les plans du PSG avec sa star. Un scénario catastrophe que n'envisage pas une seule seconde Nasser Al-Khelaïfi alors que se profile à l'horizon un choc face à Manchester City en Ligue des champions le 24 novembre prochain.