Monaco : accord avec Besiktas pour Moatasem Al-Musrati

Mika Biereth ne devrait pas arriver seul à Monaco cet hiver. Non pas parce que la seule arrivée du Danois semble trop légère pour un mercato, lui qui sort d’ailleurs d’un triplé express face à Auxerre (4-2), mais plutôt parce que l’incertitude prévaut à d’autres postes. C’est notamment le cas au milieu de terrain, où le club du Rocher a déjà perdu Eliot Matazo, vendu à Hull City, et reste sous le coup d’autres départs.

Hier, nous vous révélions l’intérêt de Wolverhampton pour l’international espoir français, Soungoutou Magassa. Après avoir déjà recruté l’ancien Rémois Emmanuel Agbadou, et tenté de se faire prêter l’ex-Lensois Kevin Danso, le club anglais avait alors voulu s’aventurer du côté de Monaco, en formulant même une offre à hauteur de 12 millions d’euros à leur homologue. En conséquence, nous ajoutions hier soir la possibilité de voir le milieu des Wolves, Jean Ricner Bellegarde, emprunter le chemin inverse en cas de départ du joueur de 21 ans. Mais voilà qu’une nouvelle piste prend de l’ampleur désormais.

Un joueur établi, rodé aux matches de Coupe d’Europe

Prévoyant, Monaco ratisse large et est même sur le point de boucler l’arrivée de Moatasem Al-Musrati. Joueur établi et rodé aux matches de Coupe d’Europe (47 au total), le milieu international libyen (40 sélections, 2 buts) évolue aujourd’hui du côté de Besiktas. Cette saison, on l’avait furtivement aperçu lors de la défaite de l’OL face au club stambouliote en Ligue Europa (0-1).

Milieu de terrain défensif, joueur d’expérience, Al-Musrati avait auparavant brillé du côté de Braga, où il avait joué 151 matches, pour 15 buts et 8 passes décisives, en quatre saisons. Il avait finalement rejoint Besiktas l’été dernier malgré d’autres intérêts de clubs plus huppés, avant de s’y imposer comme un titulaire indiscutable au cours des dernières semaines. Une expérience qui devrait tourner court puisque l’ASM et son club ont trouvé un accord pour son prêt payant d’1 million d’euros avec option d’achat non-obligatoire de 10 M€.