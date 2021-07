Le PSG a une forte concurrence dans le dossier Joaquín Correa

La suite après cette publicité

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain a fait très fort avec le recrutement de quatre stars mondiales. Le directeur sportif Leonardo et ses équipes ont déjà bien travaillé mais il y a encore du pain sur la planche. Bien évidemment le club de la capitale doit régler l'avenir de Kylian Mbappé, qui ne souhaite pas prolonger mais veut porter le maillot parisien pour sa dernière saison à Paris. Mais les Parisiens doivent aussi recruter un attaquant, alors que Moïse Kean est reparti à Everton et que Mauro Icardi pourrait partir.

Le cas Paul Pogba est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines pour renforcer l'entrejeu mais il y a aussi un autre rêve du côté du PSG : Cristiano Ronaldo. L'avenir du Portugais est incertain à la Juventus mais une arrivée du Portugais en France est encore loin. Alors les dirigeants parisiens cherchent une autre alternative et le nom de Joaquín Correa était sorti il y a quelques semaines. Attaquant de la Lazio depuis 2018, l'Argentin est sur le départ et un échange avec Pablo Sarabia avait un temps été évoqué. Mais désormais, le PSG n'est plus seul sur le coup.

Trois clubs anglais aiment l'Argentin

Le Corriere dello Sport fait en effet un point sur la situation du joueur de 26 ans qui vient de remporter la Copa América avec l'Argentine et affirme que pour se renforcer et recruter des joueurs, la Lazio doit vendre. Et cela tombe bien car Joaquín Correa a demandé à partir. Du coup, tout dépend pour le moment du départ de l'international argentin (6 sélections). Et les courtisans sont de plus en plus nombreux.

Outre le Paris Saint-Germain, le média transalpin affirme qu'Everton, Arsenal et Tottenham sont intéressés. S'il plaît au Paris SG, Joaquín Correa a donc aussi une très belle cote en Angleterre. Mais alors quelle formation remportera le gros lot ? En tout cas, il faudra faire une belle proposition au club italien pour recruter Joaquín Correa, puisque sa valeur marchande est estimée à 30 millions d'euros.