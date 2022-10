Serie A : service minimum pour la Juventus face au Torino

En pleine crise après sa défaite en Ligue des Champions mardi soir contre le Maccabi Haifa (2-0), la Juventus affrontait ce samedi soir, au Stadio Olimpico-Grande Torino, son rival local du Torino, dans le cadre du 165ème Derby della Mole de l'histoire, en cette 10ème journée de Serie A. Malgré une mise au vert et de multiples réunions organisées ces derniers jours, les joueurs de Massimiliano Allegri ont dû batailler dans la douleur pour empocher un succès contre le Torino (0-1). A noter les sorties sur blessure de Gleison Bremer, Juan Cuadrado et Dusan Vlahovic. La première période a été plutôt équilibrée, marquée par une grosse agressivité des deux côtés. Les deux équipes combinaient à la pause un total de neuf fautes. La plus grosse occasion a été pour la Juventus avec un triple arrêt du gardien serbe des Granata, Vanja Milinković-Savić. Bien lancé en profondeur dans la surface après une perte de balle de Ricardo Rodriguez, Dusan Vlahovic a buté une première fois sur le gardien serbe. Dans la continuité de l'action, Manuel Locatelli puis Adrien Rabiot se sont testés de loin, à l'extérieur de la surface mais leur frappe lointaine ont été repoussés par Vanja (34e). De l'autre côté, les joueurs d'Ivan Juric ont affiché le même nombre de tirs à la mi-temps que leurs rivaux locaux, mais ont eu plus de mal à se montrer réalistes et dangereux malgré des tentatives de l'ancien Marseillais Nemanja Radonjic (23e, 32e) et de Aleksei Miranchuk (14e). Le Torino a installé un pressing haut intense qui a fait douter la Vieille Dame dans cette entame, avec une petite domination au milieu de terrain.

La seconde période a repris sur le même rythme avec une équipe du Torino bien en place qui se dégageait proprement pour jouer des contres rapides mais c'est bien la Juventus l'équipe la plus dangereuse. A la 49ème minute, Vanja Milinković-Savić s'est une nouvelle fois interposé sur la reprise inspirée de Locatelli à l'entrée de la surface. Quelques minutes plus tard, Nikola Vlasic a pris sa chance du gauche, capté en deux temps par Wojciech Szczęsny (58e). Sur un très bon centre de Kostic, Kean s'est retrouvé seul devant les cages mais a complètement manqué le cadre (62e). Sur un corner tiré par Cuadrado, Danilo est venu remettre le ballon de la tête au second poteau pour Vlahovic qui n'avait plus qu'à pousser au fond : la Juventus a pris les devants dans le derby (74e). Si la Juventus a été mise sous pression dans le dernier quart d'heure par les multiples changements de Juric (Zima, Karamoh, Pellegri, Singo), la direction peut souffler : l'essentiel est acquis dans ce derby. Au classement, la Juventus grimpe provisoirement à la 7ème position, alors que le Torino chute à la 11ème place. Le weekend prochain, les Bianconeri accueilleront vendredi Empoli qui reste sur trois victoires consécutives en championnat, tandis que les Granata iront en Frioul pour affronter l'Udinese, belle surprise de ce début de saison en Italie.