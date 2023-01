Ligue 1 : l’après-midi cauchemardesque du Montpellier HSC

La suite après cette publicité

S’il y a bien un feuilleton à suivre depuis plusieurs semaines, c’est bien la saison du Montpellier Hérault Sport Club. Dans la continuité de sa seconde partie de saison dernière (2 victoires entre janvier et mai 2022) et d’une préparation estivale catastrophique (5 défaites sur 5), la formation entraînée par Olivier Dall’Oglio au début de l’exercice 2022/2023 semblait mettre de côté cette série négative avec quelques résultats satisfaisants (4 victoires sur ses 8 premiers matches). Néanmoins, la réalité a rapidement rattrapé les Orange-et-Bleu, qui ont enchaîné 7 matches sans succès jusqu’à la Coupe du Monde 2022, avec l’arrivée durant cette période de l’intérimaire Romain Pitau après le limogeage d’ODO à la mi-octobre.

La défaite de trop…

Une situation qui n’a pas ravi les supporters montpelliérains, demandant à ses joueurs et au club de montrer un minimum d’engagement et de jeu. Pourtant, au retour de la trêve internationale, grande surprise : le MHSC s’imposait sur la pelouse du FC Lorient, étonnant prétendant aux places européennes. Une victoire comme un arbre qui cachait la forêt de la panique des suiveurs héraultais et de la direction sportive, comme apathique. Élimination de la Coupe de France contre Pau (L2), set concédé à Nice (6-1) : le ras-le-bol des ultras n’a fait que s’embraser et ces derniers ont voulu le faire savoir avant la réception de Nantes, avec une grève des 15 dernières minutes et des banderoles violentes pour fustiger leur équipe.

Face aux Canaris, les hommes de Romain Pitau montraient de belles intentions sur le rectangle vert, s’offrant même la meilleure occasion avec le poteau de Valère Germain (11e). Mais derrière, le MHSC était rattrapé par ses démons, et pas forcément en terme de niveau sportif : en effet, plusieurs bombes agricoles et fumigènes étaient allumés par les ultras, de retour dans leur virage, obligeant l’arbitre M. Thomas Léonard à interrompre la rencontre et de faire rentrer les deux équipes au vestiaire. Au retour sur le terrain, s’en suivent le rouge de Wahbi Khazri, coupable d’une semelle dans le cou de Nathan Zeze (42e) et le superbe but - contre le cours du jeu - de Girotto (45+12e) pour plonger un peu plus les locaux dans des doutes grandissants.

« Il va falloir s’accrocher jusqu’au bout… »

En seconde période, le club de Laurent Nicollin, présent comme à son habitude sur le banc de son équipe, continuait de sombrer avec un deuxième rouge distribué pour Elye Wahi, véhément envers l’arbitre après une simulation - interprétation de l’officiel - dans la surface. Un scénario cauchemardesque ponctué par la bronca des tribunes de la Mosson, une parmi tant d’autres dans cette saison compliquée. Cependant, Téji Savanier, au micro de Prime Video après la rencontre, veut retenir le positif dans ce revers : « l’équipe a fait les efforts qu’il fallait faire aujourd’hui. On a mis de la bonne agressivité, à part ce geste de Wahbi, c’était pour essayer de récupérer le ballon, il n’a pas fait ça méchamment mais c’est un jeu dangereux. L’équipe a essayé de s’arracher tout le match, c’était un match compliqué mais il va falloir s’accrocher jusqu’au bout. »

Le capitaine de Montpellier, conscient de la mauvaise dynamique, espère trouver une solution pour relever la tête pour la suite de l’exercice : « on a des joueurs d’expérience avec nous. Les larmes de Joris (Chotard, ndlr), c’est toute la rage qu’il avait en lui qui est sortie à la fin du match. C’est pas bien qu’il soit comme ça, mais ça montre qu’il a envie de tout jouer et de tout arracher sur le terrain. (…) Il faut se parler, discuter, se dire les vérités et je pense qu’on va essayer de faire tout ça. Tous les matches sont importants, il va falloir vite réagir pour être du bon côté. » Pour retrouver ce bon côté, ça passera par un déplacement à Auxerre dimanche prochain, avant de recevoir le Paris Saint-Germain à la Mosson début février…