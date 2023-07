FC Barcelone : le constat pessimiste de Xavi

La suite après cette publicité

« Le marché ferme le 31 (août). Beaucoup de choses peuvent arriver. Espérons que nous pourrons nous renforcer davantage. On a des manques. La direction sportive le sait et le président le sait. Malgré le résultat et l’euphorie, il nous faut quelque chose de plus ». Tels étaient les propos de Xavi après la victoire de son équipe lors du Clasico à Dallas, dans la nuit de samedi à dimanche.

Clairement, Xavi veut encore des renforts, lui qui a pour l’instant accueilli İlkay Gündoğan, Íñigo Martínez et Oriol Romeu, par ailleurs auteur d’une belle prestation face aux Merengues. Comme l’indique Marca, Xavi ne s’est pas enflammé après la victoire face à l’ennemi juré, loin de là, et il est conscient que son effectif a encore des lacunes à combler.

Xavi estime être loin du Real Madrid

Selon le média espagnol, l’ancien milieu de terrain estime que son effectif a encore besoin d’un latéral droit et d’un milieu de terrain au profil défensif. Il ne veut pas faire de bricolage et veut aligner des spécialistes à chaque poste afin d’être compétitif sur tous les plans, et surtout en Europe, là où les Catalans ont connu beaucoup de difficultés dernièrement. Le média rajoute que pour l’instant, c’est compliqué d’un point de vue financier, même si le départ de Dembélé à Paris pourrait libérer des fonds et de la masse salariale.

Les propos de Xavi sur les Madrilènes en conférence de presse - « le Real Madrid a un bien meilleur effectif que le notre », avait-t-il lancé - étaient d’ailleurs une petite pique en direction de Deco et de Mateu Alemany, toujours d’après le média. La légende de la Roja risque de devoir prendre son mal en patience…