Liverpool donne une leçon au Real Madrid

Choc au sommet de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Une affiche de haut de tableau entre deux clubs les plus titrés de la C1. Mais si c’est le cas pour les Reds qui sont la seule formation à avoir fait le sans faute avec 4 victoires en autant de rencontres, c’est bien plus difficile pour le Real Madrid, seulement 18e avec 2 défaites en 4 matches. Ce match revêt d’une importance considérable pour une Casa Blanca en grande difficulté cette saison, notamment avec la difficulté de Carlo Ancelotti de trouver la bonne formule avec une multitude de blessures et le placement d’un Kylian Mbappé qui peine à trouver la bonne formule. Autant dire que cette rencontre s’annonce corsée pour le Real face à la bande à Arne Slot, véritable épouvantail de ce début de saison en Premier League et en C1.

Liverpool bat le Real Madrid, cote à 1,84

Que dire du bilan d’Arne Slot depuis son arrivée chez les Reds l’été dernier ? En 16 matches (12 de Premier League et 4 de Ligue des Champions), Liverpool a gagné 14 matches pour un nul et seulement une défaite. Autant dire que l’emblématique formation anglaise est ultra favorite face au Real Madrid. D’autant que le Real Madrid n’est pas dans une forme éblouissante entre sa lourde défaite dans le Clasico et les humiliations subies face au LOSC et face à l’AC Milan. Autant dire que les Reds devraient l’emporter, d’autant que la principale arme offensive du club merengue Vinicius Jr est out pour la rencontre.

Kylian Mbappé marque contre Liverpool, cote à 2,70

S'il a marqué ce week-end face à Leganès, Kylian Mbappé n'a pas vraiment convaincu. Une triste habitude pour le champion du monde 2018 méconnaissable depuis son arrivée à Madrid l'été dernier. Mais pour Mbappé, la Ligue des Champions n'est pas une compétition comme les autres puisqu'il est déjà le 12e meilleur buteur de l'histoire de la C1 avec 49 buts. S'il n'a marqué qu'une fois en LdC cette saison, il possède un ratio de 0,69 but par match. Autant dire que sans Vinicius Jr, KM9 devrait retrouver son poste préférentiel à gauche et retrouver ses sensations et pourquoi pas le chemin des filets, d'autant plus que sans Vini, c'est lui qui sera chargé des penaltys de son équipe.

Mohamed Salah marque contre le Real Madrid cote à 2,20

Si Mbappé est attendu, que dire de Mohamed Salah ? La légende d’Anfield Road sera encore une fois l’une des principales armes de frappe des Reds mercredi soir. Déjà auteur de 10 buts en Premier League, l’Égyptien n’a marqué qu’un but en Ligue des Champions et voudra marquer les esprits, lui qui vient de pousser un coup de gueule retentissant envers son club qui n’a entamé aucune démarche auprès de lui pour prolonger son bail. Devant la frilosité de la défense du club Merengue, Salah devrait être à son aise… et marquer un but face au Real Madrid.

