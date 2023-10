Le duo Messi-Neymar met le PSG en grand danger, le Barça crie au complot dans l’affaire Nacho

Le duo Neymar-Messi plombe le PSG

A Paris, les détracteurs du Ney doivent certainement avoir le sourire. Le Brésilien s’est gravement blessé hier lors de la défaite du Brésil face à l’Uruguay (0-2). Le journal L’Equipe évoque le Brésilien dans ses pages intérieures, mais pas pour ces raisons. Le quotidien français explique que son départ, couplé à celui de Lionel Messi, n’a pas été sans conséquence pour l’économie du PSG. Certes, ça a fait du bien aux caisses, mais l’image du club parisien à l’international en a pris un coup. Baisse d’abonnés sur les réseaux sociaux, sponsors qui s’interrogent et revente de billets au ralenti, le départ du duo tant décrié a clairement impacté le PSG qu’on le veuille ou non.

L’affaire Nacho fait scandale

Expulsé après un tacle très dangereux face à Gérone, le capitaine du Real Madrid Nacho Fernandez a vu sa suspension réduite de trois à deux matches. L’Espagnol sera donc bien présent pour le Clasico. En Catalogne, cette décision est considérée comme un véritable scandale. Le journal Sport révèle dans ses pages intérieures que le vestiaire est tout simplement choqué par l’affaire Nacho. L’occasion pour le Barça de remettre au goût du jour certaines décisions d’arbitrages qui ont été en leur défaveur. Bref, comme bien souvent entre ces deux équipes, l’arbitrage se retrouve au cœur des débats.

Di Maria ne se ferme aucune porte

Au Portugal, Angel Di Maria a fait des révélations sur sa fin de carrière. Le journal Record reprend des déclarations de l’Argentin qui a accordé une interview à la radio Urbana Play. L’intéressé répond notamment à la sortie du directeur sportif de Rosario Central qui a confié travailler sur son retour. On rappelle qu’El Fideo n’a signé qu’un contrat d’un an avec Benfica. A 35 ans, Di Maria ne se ferme aucune porte. Un retour dans son club formateur pour y finir sa carrière est clairement une possibilité. El Fideo a aussi fait le point sur son avenir international et comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures, ce dernier a été clair. Il tirera sa révérence à l’issue de la Copa America 2024 !