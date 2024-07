Mickaël Landreau arrive à la FFF

Ça bouge à la FFF. L’instance dirigeante du football national vient d’annoncer deux nouvelles nominations dans le secteur de l’arbitrage français. Ainsi, l’ancien arbitre Amaury Delerue et l’ex-gardien de nantes et du PSG Mickaël Landreau ont été intronisés respectivement dans les fonctions de manageur-instructeur des arbitres de L1 et de conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de L1.

«Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football, a nommé Amaury Delerue manager-instructeur des arbitres de Ligue 1 et Mickaël Landreau conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1. La nomination d’Amaury Delerue intervient après son audition par un comité de sélection composé de Pascal Parent et Eric Borghini, en charge de l’arbitrage au Comité exécutif de la FFF, d’Antony Gautier, directeur de l’arbitrage, de Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du Collège de Ligue 1, et de Marc Keller, président du RC Strasbourg, membre du Comex de la FFF. Amaury Delerue, âgé de 47 ans, est un ancien arbitre international qui a dirigé 172 matchs de Ligue 1 de 2012 à 2022 et la finale de la Coupe de France 2020. Il a mis fin à sa carrière d’arbitre en mai 2022. Il aura pour missions la performance, le management, la formation et le suivi technique des arbitres de Ligue 1. Il sera épaulé par Mickaël Landreau. L’ancien gardien international (11 sélections), recordman des matchs en Ligue 1 (617), 45 ans, sera le conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres de Ligue 1. Il aura aussi un rôle de porte-parole, amené à intervenir publiquement quand cela le nécessitera. Amaury Delerue et Mickaël Landreau occuperont leurs fonctions au sein de la direction de l’arbitrage, sous la responsabilité d’Antony Gautier, qui continuera à coordonner l’arbitrage des compétitions professionnelles masculines», indique le communiqué.