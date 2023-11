LdC, PSG : Lucas Hernandez donne rendez-vous au BvB

Le PSG a eu très chaud ce soir mais a fini par arracher l’égalisation dans les dernières secondes contre Newcastle au Parc des Princes (1-1). Menés d’un but un peu avant la demi-heure de jeu, les joueurs de la capitale ont affiché un terrible manque de réalisme avant de trouver l’ouverture sur ce penalty de Mbappé (90e+8). Pour Lucas Hernandez, ce nul est une satisfaction car lui et ses partenaires ont leur destin entre leurs mains dans ce groupe où ils occupent la 2e place, trois points derrière le BvB, et deux devant les Magpies.

«Ca a été un match de fou, on a eu beaucoup d’occasions, rembobine le latéral gauche parisien au micro de Canal +. Il y a des soirées comme ça. Le ballon n’a pas voulu rentrer. On a tout fait pour créer les occasions. On a pu arracher ce nul. On a voulu la victoire jusqu’à la dernière minute. Au moins, on sait qu’en gagnant à Dortmund, on sera qualifié et premier du groupe.» Il faudra tout de même réussir à mieux terminer les situations.