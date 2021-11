Juventus : Massimiliano Allegri réclame du temps

Une sortie banale dans le monde du football mais surprenante au regard du passif et de l'expérience d'Allegri à la Juve. Après l'échec cuisant d'Andrea Pirlo sur le banc de la Vecchia Signora, les dirigeants turinois ont décidé, l'été dernier, de rappeler Massimiliano Allegri. Tout ne se passe pas comme prévu pour le technicien italien et la transition a du mal à opérer. Très décevants dans le jeu, les joueurs de la Juventus peinent aussi à enchaîner les résultats. Même s'ils ont assuré leur qualification pour les 8èmes de finale de la Ligue des champions, les pensionnaires du Juventus Stadium sont à la traîne en Serie A (8ème position).

En réponse aux critiques, Max Allegri a choisi de demander à ses détracteurs de la patience. « Le président m'a demandé de retourner à la Juventus et de collaborer avec le club pour que la Juventus redevienne durable et obtienne des résultats. Nous ferons tous nos efforts possibles pour que cela se produise, l'équipe doit travailler et il faut de la patience », a ainsi lâché le coach de 54 ans, ce vendredi, en conférence de presse, avant une rencontre qui s'annonce loin d'être jouée d'avance contre l'Atalanta (samedi, 18 heures), pour le compte de la 14ème journée de la Serie A.