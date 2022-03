La Juventus prête à récupérer un joueur du Shakhtar Donetsk

La FIFA a annoncé la tenue d'une fenêtre de transfert exceptionnelle, dans le but de permettre aux joueurs évoluant en Ukraine et en Russie de retrouver un club le temps de la guerre. Dans ce contexte, la Juventus Turin aurait ciblé le milieu brésilien du Shakhtar Donetsk, Marcos Antonio. Le jeune petit milieu (1m66 - 21 ans) était arrivé à Donetsk en février 2019 après un passage d'un an et demi au Portugal, à Estoril Praia.

Cette saison il n'a manqué qu'un match de championnat et un seul de Ligue des Champions, bien qu'il ne soit pas toujours titulaire. Un de ses coéquipiers au Shakhtar pourrait également rejoindre la Serie A grâce à ce mercato exceptionnel. En effet, l'avant-centre auriverde de 22 ans, Fernando serait dans les petits papiers de l'Atalanta selon Tuttosport.