Commission de discipline : Steve Mounié s’en sort bien après son craquage sur Leonardo Belardi

Comme à l’accoutumée, la commission de discipline de la Ligue de Football a communiqué son verdict sur les différents incidents concernant les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Coupable d’un geste d’humeur sur le défenseur marseillais Leonardo Balerdi lors de la victoire du Stade Brestois sur l’Olympique de Marseille (1-0) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1, Steve Mounié a été relativement épargné par la haute instance française en écopant de deux matchs de suspension et un autre avec sursis.

La suite après cette publicité

Si Clermont et Strasbourg devront de passer respectivement des services de Maximiliano Caufriez (un match de suspension et un autre avec sursis) et Dilane Bakwa (un match de suspension), la police des terrains a décidé de sanctionner les supporters du Stade Rennais pour «usage d’engins pyrotechniques» lors de la confrontation face au Havre, infligeant au passage une amende de 80 euros au SRFC et la fermeture de l’espace visiteur pour le prochain déplacement du club breton.

Réunie le 21 février, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

La suite après cette publicité

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Steve MOUNIÉ (Stade Brestois 29)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Maximiliano CAUFRIEZ (Clermont Foot 63)

Un match de suspension ferme

Dilane BAKWA (RC Strasbourg Alsace)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 27 février 2024 à 0h00.

Youssuf NDAYISHIMIYE (OGC Nice)

Moussa SISSOKO (FC Nantes)

Denis ZAKARIA (AS Monaco)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Issa SOUMARÉ (AJ Auxerre)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 27 février 2024 à 0h00.

La suite après cette publicité

Florian BIANCHINI (SC Bastia)

Kalifa COULIBALY (QRM)

Giovanni HAAG (Rodez Aveyron Football)

Andrew JUNG (Valenciennes FC)

Rémy LABEAU LASCARY (Stade Lavallois MFC)

Titouan THOMAS (Stade Lavallois MFC)

Christophe VINCENT (SC Bastia)

INCIDENTS

19e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC du 26 janvier 2024

Comportement de M. X, spectateur de la rencontre et titulaire d’une licence FFF : introduction, détention ou usage d’engins pyrotechniques

La suite après cette publicité

Deux matchs de suspension ferme

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 UBER EATS

21e journée de Ligue 1 Uber Eats : Havre AC – Stade Rennais FC du 11 février 2024

Comportement des supporters du Stade Rennais FC : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour un match ferme de l’espace visiteurs pour le prochain match disputé à l’extérieur par le Stade Rennais FC et amende de 80 000 euros ferme.

La sanction prend effet à partir du mardi 27 février 2024 à 0h00.

LIGUE 2 BKT

24e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – ESTAC Troyes du 12 février 2024

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Fermeture pour un match ferme de la tribune Charles-Paret du stade Geoffroy-Guichard par révocation du sursis.

23e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – AC Ajaccio du 5 février 2024

Comportement des supporters du SC Bastia : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets et utilisation de laser

Fermeture pour deux matchs ferme de la partie nord-est de la tribune Petrignani du stade Armand-Cesari par révocation du sursis.