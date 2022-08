L'OGC Nice s'offre Nicolas Pépé !

La suite après cette publicité

C'est un gros coup que s'offre l'OGC Nice dans ce mercato estival : en manque de temps de jeu la saison passée à Arsenal, l'ailier international ivoirien Nicolas Pepe rejoint le Gym, qui joue sa place en Ligue Europa Conference ce jeudi soir à domicile face au Maccabi Tel Aviv (défaite 1-0 à l'aller), et ce sous la forme d'un prêt sans option d'achat.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club azuréen a annoncé la nouvelle : «l’OGC Nice et Arsenal sont tombés d’accord sur le prêt (sans option d’achat) de Nicolas Pépé. Le nouvel Aiglon a été présenté au public niçois avant le coup d'envoi du match retour de barrage. A Nice, Pépé évoluera sous les ordres de Lucien Favre, au sein d’un club qui attend que son talent et son expérience tirent le groupe rouge et noir vers le haut.»

L'Ivoirien veut se relancer en Ligue 1

Pas vraiment dans les plans de l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta pour la saison à venir, Nicolas Pepe n'était pas le joueur le plus utilisé par le technicien espagnol lors du dernier exercice (20 matches disputés TCC dont seulement 5 titularisations, 3 buts et 6 passes décisives). Son retour dans le championnat de France, qu'il a connu sous les couleurs de l'Angers SCO et le LOSC, lui permettront ainsi de relancer sa carrière.

Avec 107 apparitions en Ligue 1 pour 38 buts et 17 passes décisives, l'Eléphant aux 34 sélections (9 réalisations) vient apporter son expérience en compétition nationale, mais également européenne avec 19 matches disputés en Ligue Europa (8 buts et 6 offrandes). Aux côtés d'Andy Delort, Amine Gouiri ou encore Calvin Stengs, l'attaquant de 27 ans est un renfort de taille pour l'entraîneur suisse de l'OGC Lucien Favre, qui vise encore l'Europe pour la saison à venir.