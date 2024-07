Everton lorgne Bećir Omeragić

Décidément, Everton a les yeux rivés sur le championnat de France en ce début de mercato estival. Après s’être attaché les services d’Iliman Ndiaye, arrivé le 3 juillet dernier en provenance de l’Olympique de Marseille, le club de la Mersey est en quête d’un renfort défensif pour la saison à venir. Selon nos informations, le pensionnaire de Premier League affectionne particulièrement le profil de Bećir Omeragić .

L’été dernier, le jeune défenseur de 22 ans s’était engagé librement en faveur de Montpellier après l’expiration de son contrat avec le FC Zürich. Pilier de la formation héraultaise, l’international suisse a disputé 31 matchs (dont 29 titularisations) pour 1 but avec le MHSC au cours du dernier exercice. Ses performances régulières et abouties en Ligue 1 lui ont permis de revenir en sélection helvète et d’attirer à nouveau l’intérêt de clubs allemands qui l’avaient identifié dès le plus jeune âge lorsqu’il a démarré avec FC Zurich. Everton pourrait prochainement passer à l’action pour le natif de Genève.