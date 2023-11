Qualifs Euro 2024 : la Finlande se balade, la Moldavie arrache le nul contre l’Albanie

La 9e et avant dernière journée des qualifications à l’Euro 2024 se poursuivait ce vendredi avec deux affiches programmées à 18 heures. Dans le groupe H, la Finlande n’a pas tremblé pour se défaire (4-0) aisément de l’Irlande du Nord. Portés par les réalisations de Joel Pohjanpalo, Daniel Håkans et des deux entrants Teemu Pukki et Robin Lod, les Finlandais confortent leur anecdotique 4e place de la poule.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Albanie 14 7 8 4 2 1 12 4 4 Moldavie 10 7 0 2 4 1 7 7

Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, la Moldavie n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) contre l’Albanie, leader du groupe E. Si Sokol Cikalleshi avait ouvert le score pour les visiteurs (25e, sp), les Moldaves ont égalisé par l’intermédiaire de Vladislav Baboglo en fin de match (87e). Avec ce résultat, l’Albanie valide son ticket pour l’Allemagne alors que la Moldavie voit ses chances de qualification plus que jamais compromises. Le miracle est encore possible…