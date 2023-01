Liverpool : Trent Alexander-Arnold sous le charme de Darwin Núñez

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au média officiel du club à l’issue de la victoire acquise à domicile face à Leicester (2-1), le latéral droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold n’a pas manqué de féliciter son coéquipier en attaque, Darwin Núñez. L’Uruguayen n’a pas marqué vendredi soir à Anfield mais a été à l’origine d’un des deux buts contre son camp du défenseur belge Wout Faes, arrivé chez les Foxes cet été en provenance du Stade de Reims.

« Je pense que je parle au nom de tous les gars : il a été, je pense, exceptionnel depuis qu’il est arrivé. Les gens le jugeront sur ses buts et cela fait partie du métier d’attaquant, cela fait partie de la vie. Mais je pense qu’il peut continuer à sortir du terrain la tête haute parce qu’il se met dans des positions qui font vraiment, vraiment mal à l’adversaire. (…) Vous aurez des gens qui diront qu’il a raté quelques occasions, qu’il a manqué des face-à-face et qu’il aurait peut-être dû mettre le deuxième but à l’abri, mais il se met dans ces positions et quand les buts arrivent, je suis sûr qu’ils arriveront comme des bus londoniens ! Nous n’attendons que ça, mais c’est un garçon fantastique et c’est aussi un joueur exceptionnel. »

