Premier League : Liverpool devance Leicester grâce à deux buts CSC de Wout Faes

Après un succès assuré contre Aston Villa pour la reprise du Championnat, Liverpool devait enchaîner contre Leicester afin de rester proche des places qualificatives en Ligue des Champions. Mais en l’absence de Diaz, Jota et Firmino, Oxlade-Chamberlain était aligné en attaque, avec Nunez et Salah, alors que le finaliste du Mondial 2022, Konaté débutait sur le banc. Côté Foxes, Daka, Barnes et Perez était titulaires, à l’inverse de Vardy, Tielemans et Mendy.

La suite après cette publicité

Mais alors que les Reds ne devaient pas se louper, la partie débutait très mal puisque sur la première occasion de Leicester, Daka déviait pour Dewsbury-Hall, qui pouvait tromper Alisson d’une belle frappe du gauche (1-0, 4e). Liverpool poussait alors pour égaliser, mais bloquait et ne parvenait pas à inquiéter les buts de Ward, en raison de nombreuses erreurs techniques. Un but du pied gauche de Salah a même été refusé pour une position de hors-jeu (26e).

À lire

Newcastle envisage un gros coup double pour cet hiver

Soirée cauchemardesque pour Faes

Mais sur un centre presque raté d’Alexander-Arnold, Faes tentait de dévier, mais ratait complètement son intervention au premier poteau… avant de tromper son gardien, avec l’aide du poteau opposé (1-1, 38e). Une erreur lourde de conséquence. Et juste avant la mi-temps, sur une contre-attaque emmenée par Van Dijk, Nunez lâchait un petit piqué sur le poteau droit. Mais derrière, le ballon était dévié dans son propre but par Faes, encore une fois (2-1, 45e).

La suite après cette publicité

De quoi complètement retourner la situation pour les Reds. Après la pause, les hommes de Klopp ne parvenaient pas à assurer la victoire, Salah (53e et 72e), puis Nunez (66e) manquaient le cadre. Après beaucoup d’occasions manquées, Liverpool n’a pas brillé, mais a assuré le plus essentiel en remontant au sixième rang, avant un déplacement contre Brentford. Leicester, 13e, devra faire mieux contre Fulham lors de la prochaine journée.