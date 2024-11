Barça : le violent tacle d’Hansi Flick à ses joueurs

Accroché dans les derniers instants, ce samedi, par le Celta de Vigo (2-2) dans le cadre de la 14e journée de Liga, le FC Barcelone s’est sabordé. Alors qu’ils menaient 2-0, les Blaugranas ont totalement perdu le fil de cette rencontre dans les dix dernières minutes. Tout a, en effet, basculé après le deuxième jaune - synonyme de rouge - de Marc Casado, qui a laissé les siens à 10 à la 82e minute. Quatre minutes plus tard, le score était finalement de 2 buts partout avec les réalisations coup sur coup d’Alfonso Gonzalez et d’Hugo Alvarez. De quoi nourrir la frustration d’Hansi Flick après la rencontre.

«Ce n’est pas seulement à cause des dix dernières minutes mais de tout le match. On a vraiment fait un mauvais match. On se doit d’être honnêtes. On a fait beaucoup d’erreurs, y compris en première période, on n’était pas en confiance avec le ballon. On n’a pas joué notre football habituel. On a eu de la chance sur certaines actions et on arrive à prendre un point à la fin. Il faut qu’on réagisse, ça ne peut pas se reproduire. Ce n’est pas uniquement à cause de Jules (Koundé, fautif sur le premier but, ndlr) ou du rouge de Casado. C’est toute l’équipe qui perd ou gagne ensemble», a ainsi assuré le technicien allemand, frustré par la performance de ses joueurs. Pour rappel, en cas de victoires contre Leganés ce dimanche et dans son match à Valence reporté, le Real Madrid pourrait revenir à un petit point du Barça.