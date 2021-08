PSG : Jérôme Alonzo cartonne la gestion du cas Navas-Donnarumma

Interrogé par Le Parisien à la veille du Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et le LOSC (01.08 à 20h), l'ancien gardien de but Jérôme Alonzo ne comprend pas le débat autour du statut de numéro 1 entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Le consultant de la chaîne L'Équipe n'hésite même pas et part pour le Costaricien : «Respect d’un joueur (Navas, ndlr) qui en deux saisons t’a amené en finale puis en demi-finale de la Ligue des champions, qui a fédéré un vestiaire malade, qui a l’adhésion de tout le monde, qui est un guide, une fierté, qui a un côté solaire qui rejaillit sur l’équipe…».

La suite après cette publicité

L'ex-portier du PSG ne comprendrait même pas la signature du champion d'Europe avec l'Italie le mois dernier : «Honnêtement, c’est de l’irrespect vis-à-vis d’un cadre et d’un gardien qui t’a tout donné, tout apporté. Parce que j’insiste bien : factuellement, Keylor Navas a fait changer le club de dimension. Et tu le remercies en lui mettant un futur phénomène dans les pattes ? Je suis très très en colère pour lui. Ça me rend fou. Quand est-ce que mon club va apprendre de ses erreurs et qu’il va grandir ?», peut-on lire dans les colonnes du quotidien.