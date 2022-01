CAN 2021 : le match Tunisie-Mali a failli reprendre !

Surréaliste jusqu'au bout ! Alors que le Mali a disposé de la Tunisie (1-0, 1ère journée de la CAN) ce mercredi après-midi à Limbé, cette rencontre a failli reprendre presque 40 minutes après le coup de sifflet final. En effet, l'arbitre central M. Janny Sikazwe avait sifflé la fin de la partie à la 89'45'', zappant aussi le temps additionnel, et ce malgré deux interventions de la VAR et 9 changements effectués. De quoi rendre fou les Aigles de Carthage.

Mais vers 16h30, le match allait reprendre en présence du quatrième arbitre sur le terrain pour remplacer M. Sikazwe... Les Maliens sont alors revenus sur la pelouse pour disputer les quelques minutes restantes mais les Tunisiens, eux, ne se sont pas présentés sur le pré. Du coup, l'arbitre a officialisé la fin de la partie. Lunaire.