Barça : le rétropédalage de Xavi sur l’affaire Dani Alves

En soutien avec son ancien partenaire au FC Barcelone, Xavi a reformulé ses propos ce dimanche après la victoire de son équipe face à Getafe (1-0) concernant l’affaire Dani Alves. Le coach catalan a tenu à présenter ses excuses et a souligné le fait que ses déclarations avaient été mal comprises.

« Hier, ce que je voulais dire sur Dani Alves a été mal interprété. Peut-être que je n’ai pas été assez précis avec mes mots et il est important que je m’explique. C’est un sujet très délicat et hier (samedi) j’ai oublié de parler des victimes. Nous devons condamner tous ces types d’actes, que ce soit Dani ou quelqu’un d’autre qui les ait commis. Je présente mes excuses à la victime, aux victimes de la violence sexiste et de ce type d’agression ». La position de l’ancien maître à jouer du Barça est claire maintenant.

