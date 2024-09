Vinicius Jr se fait encore dézinguer !

Les propos de Vinicius Jr ne passent vraiment pas. Dernièrement, l’attaquant madrilène de 24 ans avait ainsi assuré que l’Espagne était un pays raciste et que si les choses continuaient ainsi, il faudrait éventuellement retirer la Coupe du monde 2030 à l’Espagne. Une sortie médiatique qui n’a pas manqué de faire réagir, que ce soit au sein du gouvernement mais également chez les Merengues.

Interrogé à ce sujet, Santiago Cañizares, ancien gardien de la Casa Blanca et désormais consultant pour la Cadena COPE, s’est également exprimé. L’occasion pour lui d’envoyer un tacle appuyé au joueur madrilène. «Si Vinicius n’est pas apprécié en Espagne, ce n’est pas à cause de sa race. Il a déjà mis les pieds dans le plat en disant que tout Mestalla était raciste et maintenant il recommence. C’est une question de maturité. Je préfère écouter Carvajal ou De la Fuente», a ainsi lancé Cañizares. Ambiance…