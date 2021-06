Macédoine du Nord - Pays-Bas : les compositions officielles

Troisième et dernier match pour les Pays-Bas, déjà qualifiés pour les 8es de finale, avant d'affronter la Macédoine du Nord, déjà éliminée de la compétition après ses deux défaites. Elle jouera donc pour l'honneur face à une grande nation en espérant obtenir son ou ses premiers points grâce notamment à son duo Pandev-Trajkovski devant.

Les Néerlandais sont quant à eux assurés de terminer premiers de cette poule C mais De Boer ne fait pas vraiment tourner son effectif. Seuls Gravenberch au milieu et Malen devant font leur entrée dans le onze à la place de De Roon et Weghorst.

Les compositions :

Macédoine du Nord : Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musli, Alioski - Bardhi, Ademi - Trickovski, Elmas, Trajkovski - Pandev

Pays-Bas : Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind - Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt - Depay, Malen