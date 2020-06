Arsenal prolonge David Luiz, Ceballos, Cedric et Pablo Mari

Arsenal est sur tous les fronts. En parallèle du championnat anglais, les pensionnaires de l'Emirates Stadium continuent à se pencher sur l'avenir. Et ce mercredi, ils ont annoncé quatre prolongations de contrat. «Nous sommes ravis de confirmer que les défenseurs David Luiz, Pablo Mari et Cedric Soares ont convenu de contrats pour rester avec nous au-delà de la fin de cette saison. De plus, le milieu de terrain Dani Ceballos a prolongé son prêt du Real Madrid jusqu'à la fin de la saison 2019/20 en cours», peut-on lire sur le début du communiqué.

Ensuite, les Anglais sont plus rentrés dans le détail pour chacun des joueurs. David Luiz a ainsi signé une année de plus. Pablo Mari, lui, signera de façon définitive une fois que le mercato ouvrira officiellement. Cedric Soares a paraphé un contrat long terme et Dani Ceballos, lui, a accepté d'étendre son bail jusqu'à la fin de la saison 2019-20. Rappelons qu'il est prêté par le Real Madrid.