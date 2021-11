PSG : Neymar absent jusqu'à la fin de l'année !

Ce mercredi, à 21 heures, le Paris Saint-Germain accueillera l'OGC Nice pour le compte de la seizième journée de Ligue 1 et tentera de conforter un peu plus sa première place au championnat. Mais ces dernières heures, les supporters parisiens s'inquiètent surtout de l'état de santé de Neymar. Sorti sur civière après une grosse entorse au niveau de la cheville gauche lors de la victoire parisienne en terres stéphanoises (3-1), le Brésilien a même été aperçu en béquilles à la sortie du stade. Et le point médical publié par le PSG, ce lundi 29 novembre, a malheureusement confirmé les inquiétudes.

Les examens pratiqués, hier soir, confirment ainsi que Neymar Jr souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Dès lors, une indisponibilité de 6 à 8 semaines est a prévoir pour la star parisienne qui ne refoulera donc pas les pelouses en 2021. Par ailleurs, le club précise qu'un nouveau point sera fait dans 72h pour préciser l’évolution. Ainsi, s’il n’est pas freiné par un quelconque retardement dans sa convalescence, l’ancien Barcelonais devrait avoir retrouvé les terrains avant les huitièmes de finale allers de Ligue des champions qui se joueront mi-février. A noter par ailleurs, que Marco Verratti a repris l’entraînement aujourd’hui. De son côté, Mauro Icardi reprendra l’entraînement demain. D'ici la fin de semaine, les Parisiens pourront également compter sur les retours de Georginio Wijnaldum, dont l’évolution est favorable, et Ander Herrera. Enfin, Julian Draxler continue ses soins et devrait reprendre l'entrainement dans deux ou trois semaines.