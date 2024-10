Neymar va faire une folie à 8 M€

Depuis pratiquement un an, Neymar Jr (32 ans) vit loin des terrains de football. En effet, le Brésilien s’est gravement blessé au genou en sélection en octobre 2023. Depuis, il travaille pour retrouver la forme et les terrains. Mais ce ne sera pas au moins avant début 2025 comme l’a expliqué son entraîneur à Al-Hilal, Jorge Jesus. En attendant, Ney se prépare tout en profitant de moments en famille et avec ses amis dans de beaux endroits.

D’ailleurs, Bild révèle que l’ancien joueur du PSG veut s’offrir une île privée de six hectares dans les eaux tropicales du Brésil. Un bout de terre qui n’est accessible que par bateau ou par hélicoptère et qui coûtera la modique somme de 8 M€ à Neymar. Mais cela n’est pas grand-chose pour l’ex du Barça, qui gagne entre 100 et 200 M€ en Arabie saoudite. De quoi se faire plaisir…