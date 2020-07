La réponse du président du RC Lens à la rumeur Cuisance

Comme révélé dans nos colonnes, Michael Cuisance (20 ans) dispose d'une belle cote sur le marché des transferts. Fort de ses prestations convaincantes avec le Bayern Munich (9 matches - 1 but en Bundesliga), l'international espoir tricolore pourrait rester en Bavière, à moins que le Bayern ne décide de l'envoyer en prêt pour qu'il puisse réaliser une saison pleine.

L'OM, Rennes, Metz et Lens sont attentifs à la situation du n°11 du Bayern. Le club artésien, fraichement promu en Ligue 1, a confirmé une prise de contact, mais a réfuté toute possibilité d'une offre à court terme pour le milieu de terrain. «Oui, oui. Et il y a aussi Robert Lewandowski et Thomas Müller (rires). Plus sérieusement, il y a beaucoup de noms qui circulent pour une raison simple. Comme tous les clubs, on est beaucoup appelé en ce moment par les agents. Il suffit qu’on dise qu’on va regarder pour que dans la foulée, certains disent « Lens est intéressé par… ». Mais ce n’est pas parce qu’à un moment donné, on a juste eu la politesse de répondre à un coup de fil qu’il y a un intérêt fort, qu’il est sur une liste et qu’on va déposer une offre… Mais je précise que ce n’est pas le cas sur Mickaël Cuisance qui est en train de briller au Bayern. Il faut vraiment rester raisonnable», a expliqué le Directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille dans les colonnes de 20 minutes.