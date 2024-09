Naples : Antonio Conte confirme l’exclusion d’Osimhen

Amené à quitter Naples sur ce mercato d’été, Victor Osimhen est resté à quai. Pourtant, les intérêts n’ont pas manqué pour l’attaquant de 25 ans, à l’image des tentatives d’Al-Ahli et de Chelsea pour s’attacher les services. Mais en raison de la gourmandise financière du club italien et des exigences salariales de l’international nigérian, les deux deals ont avorté. Pour couronner le tout, l’ancien joueur du LOSC n’est plus considéré comme un membre des Partenopei et n’a pas été inscrit sur la liste napolitaine pour disputer la Serie A. Un choix confirmé par Antonio Conte en marge de la rencontre entre son écurie et Parme (2-1), samedi.

«Aucun joueur écarté ne sera réintégré. Ceux qui sont en dehors du projet resteront en dehors du projet. Nous avons fait nos choix et travaillons tous ensemble dans la même direction», a exprimé le coach italien devant la presse.