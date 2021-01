Bundesliga : Stuttgart l'emporte sur Mayence

Stuttgart poursuit sa belle saison. En ouverture de cette 19e journée de Bundesliga, le club promu a profité de la réception de Mayence pour l'emporter 2-0, et se stabiliser à la 10e place du championnat.

Kalajdzic (55e) a inscrit le premier but de la soirée, avant de voir l'ancien joueur du Paris FC Silas Wamangituka doubler la mise (72e). Avec cette défaite, Mainz est au plus mal et occupe une 17e place de relégable.

