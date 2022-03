Chaque mercredi les fans de Fifa Ultimate Team (FUT) l'attendent avec impatience, la Team of the Week est arrivée ! Et pour cette 25e édition, il y a quelques pépites. De Kevin de Bryune à Théo Hernandez en passant par Romain Faivre ou Bukayo Saka, on vous explique tout ça dans ce nouvel épisode de FUT Express.

