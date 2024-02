Le FC Barcelone craint le pire pour la pépite Lucas Bergvall

Tout indiquait selon la presse catalane que le très jeune Lucas Bergvall (17 ans) allait signer au FC Barcelone dans les prochains jours. Le transfert en provenance de Djurgården était même en passe d’être bouclé autour d’une indemnité de 7 M€ (+ 3 M€ de bonus). C’est notamment pour cela que le principal intéressé se trouvait à Barcelone ces dernières heures. Sauf qu’il n’y a toujours pas eu de signature et, pire encore, le joueur s’en est allé, direction Londres.

La suite après cette publicité

Cette destination fait trembler les Blaugranas puisque Tottenham est aussi sur les rangs pour accueillir le milieu offensif. Selon les informations de Sport, les Spurs ont plus de moyens et lui promettent une intégration à l’équipe première dès cet hiver, quand le Barça ne la lui propose que pour l’été prochain. Autant d’éléments qui inquiètent Joan Laporta. Ce dernier peut aussi miser sur les nouvelles lois du Brexit, bien plus exigeantes en matière de transfert des joueurs mineurs.