Qui est Lucas Bergvall, le prodige suédois qui va signer au FC Barcelone

Grande absente de l’Euro 2024, deux ans après avoir manqué la Coupe du monde 2022, la Suède connaît un creux générationnel. Rien de trop préoccupant puisqu’une jeunesse talentueuse arrive. On peut penser à Hugo Larsson (19 ans) qui brille à l’Eintracht Francfort, Roony Bardghji (18 ans) qui impressionne avec le FC Copenhague ou encore Jonah Kusi-Asare (16 ans) qui est proche de quitter l’AIK pour le Bayern Munich. À ses noms prometteurs, on peut accorder facilement celui de Lucas Bergvall. Milieu de terrain de 17 ans et international suédois depuis janvier dernier et un match amical contre l’Estonie (2-1), le droitier est destiné à un brillant avenir depuis un petit moment.

Débutant en troisième division suédoise le 21 novembre 2021 alors qu’il avait seulement 15 ans, Lucas Bergvall a grandi au même titre que son club l’IF Brommapojkarna. Connue pour avoir formé plusieurs internationaux suédois comme Viktor Gyökeres (Sporting CP), Albin Ekdal (ex Juventus), Ludwig Augustinsson (ex Séville) ou encore Dejan Kulusevski (Tottenham), cette formation de la banlieue de Stockholm est une référence nationale dans la progression de grands talents. Et comme eux, Lucas Bergvall va apprendre. Davantage utilisé lors de la saison 2022, il disputera 11 rencontres pour 1 but et 1 offrande et participera au sacre et à la promotion de son club en première division suédoise. Des prestations de qualité qui ont alors convaincu Djurgården de débourser 900 000 euros afin de s’adjuger ses services. À seize ans, il est devenu le quatrième plus gros transfert de l’histoire du club.

Des débuts canons

Doté du statut de pépite et d’une grosse pression, Lucas Bergvall va vite l’évacuer par ses performances. Comble du hasard, il débutera sous ses nouvelles couleurs contre l’IF Brommapojkarna le 1er avril dernier lors d’une victoire 3-1. Longtemps remplaçant dans le but de ne pas l’exposer trop vite, Lucas Bergvall aura sa chance comme titulaire presque deux mois plus tard lors d’une victoire 1-0 contre Häcken, le champion en titre. Réalisant un match de haute qualité, il mettait déjà tout le monde d’accord. «Vous avez la chair de poule. On a vu que c’est un footballeur habile qui a du talent.»

«Pour faire ses débuts et dès la première seconde montrer son talent. Il apprécie la situation et joue le football qu’il aime, c’est super à voir. J’ai déjà dit que c’était un jour historique, tout le monde se souviendra du 24 mai, lorsque Lucas a fait ses débuts (sa première titularisation ndlr) en Allsvenskan. C’était visible dans les tribunes» lâchait le directeur sportif de Djurgården Bosse Andersson après la partie. Son coéquipier Viktor Edvardsen s’amusait du niveau de Lucas Bergvall : «il a fait un très bon match. Il faut espérer qu’il n’y avait pas trop de clubs ici et qu’ils ne l’ont surveillé aujourd’hui, car alors l’homme à 100 millions de couronnes disparaîtra cet été.»

Rennes a tenté le coup

Enchaînant les matches et terminant la saison comme titulaire, Lucas Bergvall terminait l’exercice avec 3 buts et 1 offrande en 28 matches. Milieu relayeur capable également de jouer en tant que sentinelle, il avait même été placé comme avant-centre sur un match. Solide physiquement, doué techniquement et disposant d’une vision du jeu impressionnante, Lucas Bergvall a vite tapé dans l’œil des plus grands et un club français a tenté sa chance. Il s’agit du Stade Rennais qui se rappelait bien des arrivées d’Andreas Isaksson et Kim Källström en 2003 et 2004 en provenance de Djurgården.

Une information dévoilée en novembre dernier par Sportbladet, mais qui a été suivi de nombreuses rumeurs de transfert depuis. L’Eintracht Francfort et surtout le FC Barcelone ont dégainé dans ce dossier. Fan du club catalan, il a toutefois publiquement tenu à calmer le jeu dans des propos rapportés par Aftonbladet : «quand il y a beaucoup de spéculations et que vous lisez beaucoup, c’est une confirmation que vous avez fait quelque chose de bien sur le terrain. C’est absolument le cas. Mais c’est dans l’équipe pour laquelle je joue actuellement, Djurgården, que je donne tout. Je ne veux pas m’envoler, ce qui peut être facile à faire lorsque vous lisez beaucoup de choses sur vous-même.»

Un transfert à 10M€ pour le FC Barcelone

Depuis, le joueur a débuté aussi en sélection suédoise à seulement 17 ans, 11 mois et 10 jours, ce qui en fait le sixième plus jeune à réaliser cette performance. Le deuxième de l’ère moderne après Alexander Isak (17 ans, 3 mois et 18 jours) en janvier 2017. Plein de confiance en lui, il était satisfait à l’issue de cette grande première : «Incroyablement amusant de faire ses débuts en équipe nationale. Nous avons une très bonne équipe avec beaucoup de bons joueurs. C’est tellement amusant.»

Un match où les scouts étaient venus en nombre pour le voir : «ce n’est pas une chose à laquelle je pensais, mais c’est peut-être comme ça que ça devrait se passer lors d’un match de l’équipe nationale A suédoise.» Actuellement à Barcelone comme l’annonce Sport Lucas Bergvall est sur le point de signer chez les Blaugranas pour 7 millions d’euros et 3 millions d’euros de bonus. Un joli pari sur l’avenir pour un joueur qui est en train de passer les étapes à une vitesse impressionnante.