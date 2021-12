L'incroyable piste de l'OM pour renforcer son attaque cet hiver

La suite après cette publicité

On le sait, ça va bouger à Marseille cet hiver. Même si c'est surtout dans le volet des départs que ça risque de plus bouger, Pablo Longoria pourrait profiter des fonds dégagés par les ventes et par les opportunités de marché pour offrir quelques cadeaux à Jorge Sampaoli. Et l'entraîneur argentin risque d'être gâté par les Rois Mages si on se fie aux dernières informations.

L'édition anglaise du journal Marca dévoile ainsi quelques informations au sujet du dossier Boubacar Kamara, et évoque une guerre entre Manchester United et Newcastle pour les services du milieu de terrain. Rien de nouveau, diront certains. En revanche, on apprend dans cet article que les Red Devils ont un argument pour convaincre les Phocéens : Anthony Martial.

Un échange intéressant

Ainsi, les Mancuniens proposeraient un prêt de l'attaquant tricolore à l'OM, en échange de Kamara, dont le contrat expire dans six mois. Une jolie possibilité pour le club du sud de la France donc, d'autant plus que l'ancien de Monaco et de l'OL a déjà fait savoir qu'il veut changer d'airs et se relancer. Les médias espagnols évoquaient aussi un intérêt - réciproque - de Séville pour l'attaquant de 26 ans.

Reste aussi à savoir si le pointilleux Jorge Sampaoli sera convaincu par le profil du joueur qui n'a marqué qu'un but cette saison en Premier League, en sept apparitions. Mais sur le papier, un Anthony Martial lancé par Dimitri Payet pourrait être dévastateur... On notera aussi qu'en Italie, on commence déjà à évoquer un intérêt de la Juventus pour Arkadiusz Milik...