OM : le sort d'Amine Harit entre les mains de la DNCG

Annoncé comme la dernière recrue de l'Olympique de Marseille cet été, Amine Harit est encore officiellement un joueur de Schalke 04, et ce alors que le mercato estival 2021 a officiellement fermé ses portes ce mardi 31 août sur les coups de minuit. Toutefois, le prêt sans option d'achat du milieu offensif marocain n'est pas tombé à l'eau.

La suite après cette publicité

RMC Sport explique que le club de la cité phocéenne travaille d'arrache-pied pour que l'opération entre dans les clous de la DNCG, qui a imposé un encadrement de la masse salariale et du recrutement de l'OM en général. Le média précise que les deux écuries ont trouvé un accord permettant à Marseille d'étaler la prise en charge du salaire de l'ancien Nantais. Le gendarme financier du football français se réunira ce mercredi à 15h pour décider du sort d'Amine Harit à l'OM. À noter que le contrat du joueur et prêt et se trouve «en attente» au sein de la LFP.